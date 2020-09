Coronavirus: Veneto, +115 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Sono 115 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus in Veneto, che portano a 24.979 il totale dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il Bollettino regionale.

Si registrano altri 2 decessi, con il totale a 2.146. I soggetti attualmente positivi sono 2.984, e in isolamento fiduciario si trovano 7.186 persone, di cui 169 positive.

Negli ospedali vi sono 154 soggetti ricoverati nei reparti non critici, di cui 102 positivi; le terapie intensive registrano 21 ricoverati, di cui 15 positivi. (ANSA).