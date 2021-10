Regione: Divisione Pcp, Consiglio Valle interrompe i lavori

"Non si può proseguire con questa ambiguità". Dopo la mossa di Erika Guichardaz e Chiara Minelli, il capogruppo dell'Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, ha posto una questione tecnico-politica all'aula del Consiglio Valle, chiedendo di fermarne i lavori per dirimerla.

"Ci troviamo di fronte a due persone che fanno parte di un gruppo consiliare formalmente in maggioranza e che però si dichiarano di minoranza. Questo come si riflette sugli equilibri politici, ad esempio sulla composizione delle commissioni?". Il presidente del Consiglio, Alberto Bertin, ha risposto che "il problema in effetti si pone e sarà al più presto da risolvere seguendo il regolamento, che però su questo dice poco".

Marguerettaz, non soddisfatto, ha incalzato chiedendo - e ottenendo - di sospendere la seduta per riunire l'Ufficio di Presidenza e la Commissione Regolamento.