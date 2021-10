Regione: Minelli, delusi da questa maggioranza

"Avevamo forti aspettative ma è stata una delusione". Chiara Minelli ha dato così, oggi in Consiglio Valle, l'addio alla maggioranza che sostiene la giunta Lavevaz. Con lei se ne va anche Erika Guichardaz. Le due consigliere restano, per il momento, iscritte al gruppo consiliare di Pcp, i cui altri cinque consiglieri continueranno ad appoggiare l'attuale esecutivo. "Il bilancio di un anno di alleanza - ha detto Minelli - è per noi negativo dal punto di vista dei contenuti, come quelli su ospedale, trasporti e ambiente. Non è stato fatto nulla nemmeno sulla questione della riforma elettorale".

Con l'uscita dalla maggioranza delle consigliere Minelli e Guichardaz, si assottiglia dunque il sostegno al presidente Lavevaz, che può contare su 19 dei 35 consiglieri regionali.