A Gressan l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico

Sarà la scuola primaria di Gressan capoluogo ad ospitare l'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025 in Valle d'Aosta. La cerimonia è in programma mercoledì 11 settembre alle 10. Interverranno il Presidente della Regione, Renzo Testolin, l'assessore Jean-Pierre Guichardaz e il sindaco di Gressan, Michel Martinet. "L'avvio del nuovo anno scolastico - dichiara l'assessore Guichardaz - mi offre l'occasione per rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti, al personale non docente, agli alunni e alle famiglie. La scuola e la famiglia svolgono, infatti, un ruolo insostituibile per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni, un compito impegnativo volto a istruire, educare e formare i nostri bambini e i nostri ragazzi per affrontare in modo responsabile e con pensiero critico le sfide della modernità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA