Prima campanella, ancora diverse supplenze da assegnare

La prima campanella in Valle d'Aosta suonerà il prossimo mercoledì 11 settembre e, nei giorni scorsi, la Sovrintendenza agli studi ha concluso le assegnazioni delle supplenze, sulla base delle graduatorie regionali dedicate. Sono stati 581 i convocati, mentre sono stati assegnati 401 posti. Ma rimangono ancora diversi posti da coprire, soprattutto nella scuola secondaria, dove nel primo grado rimangono scoperti 53 posti e nel secondo i 'vuoti' da colmare sono 84. Per Educazione motoria alla primaria, una novità introdotta a partire da quest'anno nelle graduatorie, sono state assegnate sette cattedre su 17. Ora, la palla passa alle singole istituzioni scolastiche, che andranno a coprire le cattedre rimanenti tramite la novità dell'interpello - un avviso della durata di poche ore pubblicato dalle scuole e rivolto ad abilitati o a persone in possesso del titolo - o della Messa a disposizione. "Quest'anno c'è stato anche l'aggiornamento delle graduatorie - dice la dirigente Lisa Furfaro -, sono arrivate oltre mille domande di aggiornamento o nuovo inserimento, mentre le graduatorie sono state pubblicate entro la prima metà di agosto".

Durante l'estate, è stata anche conclusa la procedura per le assunzioni in ruolo dei vincitori del concorso 2023, che si è svolto negli scorsi mesi. In totale sono state effettuate "86 assunzioni, di cui 66 per i vincitori del concorso" dice Furfaro. Su questo punto, l'assessore al Sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, sottolinea come "abbiamo concluso le assunzioni dell'ultimo concorso, mentre a livello nazionale avranno tempo fino al 31 dicembre 2024, con tutte le conseguenze del caso.

Questo per far capire che a volte, per alimentare le polemiche, si rischia di colpire altrove, anche le persone che lavorano e si danno da fare. Come ogni anno, le scuole potranno contare su diverse centinaia di operatori di sostegno, in servizio già dal 1/o settembre. Un costo che si aggira intorno ai 13 milioni di euro e che testimonia la grande attenzione verso le persone più fragili". L'inaugurazione si svolgerà l'11 settembre alle 10 nell'Istituzione Mont Emilius 3, a Gressan.



