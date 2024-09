Dal cinema alla scienza, ecco il 'Catalogue de l'offre' di Aosta

Linguaggi alternativi, come quelli del cinema o del fumetto, progetti per sensibilizzare su alcune tematiche attuali, come la celiachia, o di impronta più scientifica, come quelli proposti dall'Osservatorio astronomico della Valle d'Aosta. Sono diverse le proposte racchiuse nel 'Catalogue de l'offre - Comune di Aosta' per l'anno scolastico 2024-2025, presentato oggi in conferenza stampa.

Dopo il riscontro dello scorso anno - con 120 classi coinvolte e oltre 40 progetti attivati, per un totale di 34.800 euro investiti - l'iniziativa rivolta alle istituzioni scolastiche del capoluogo valdostano e finanziata dall'amministrazione comunale viene confermata anche quest'anno.

"Il Catalogue de l'offre nasce con l'idea di sottolineare e consolidare il legame con il territorio, partendo proprio dagli attori culturali e scientifici presenti - dice l'assessore comunale all'Istruzione, Samuele Tedesco -, in questo caso è davvero il territorio a essere protagonista".

Confermato il progetto di Aiace Vda che unisce il linguaggio del cinema all'educazione civica, con l'associazione che quest'anno proporrà anche il progetto 'Creative confidence storytelling', rivolto alla scuola primaria, con cui vuole "andare ad aiutare i bambini più piccoli per uscire da quest'ansia da prestazione da cui sono affetti", dice la presidente, Alessia Gasparella.

Tra le varie proposte, ci saranno inoltre i laboratori di fumetto di Erika Centomo, che proporrà anche "un laboratorio sulla gestione della rabbia". Al momento, non è ancora possibile conoscere il numero effettivo di progetti e adesioni, ma "abbiamo cercato di inquadrare tutte le attività nell'ambito delle strategie dell'Agenda 2030", dice Tedesco.



