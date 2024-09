"Gressan paese da leggenda", un murales lungo 27 metri

Un murales lungo 27 metri per il giardino della scuola primaria di Gressan capoluogo. L'opera - ribattezzata "Gressan paese da leggenda" - è stata realizzata dall'artista Giuliana Cuneaz in collaborazione con l'associazione torinese 'Il Cerchio e le Gocce'. Verrà inaugurata l'11 settembre, alle 10, durante l'apertura del nuovo anno scolastico.

'"Il progetto è il risultato di un'indagine che ha radici lontane - si legge in una nota - per un'artista che, sin dalla fine degli anni Ottanta, si è interrogata sul fantastico e sull'immaginario, sapendoli integrare nell'ambito della sua poetica anche nei lavori che prevedono tecnologie complesse".

"L'opera di Giuliana Cunéaz - sottolinea il sindaco di Gressan, Michel Martinet - ci ricorda le nostre radici e la nostra identità integrando arte, storia e cultura".



