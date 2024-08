Comunità energetiche rinnovabili, la Valle d'Aosta prepara il bando

La giunta regionale ha esaminato la proposta di avviso per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili per gli enti locali valdostani e la relativa scheda azione. L'intervento - che rientra nell'ambito del programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027 - dovrà essere presentato al Consiglio permanente degli enti locali per il parere di competenza.

"Il bando - spiega l'assessore Luigi Bertschy - prevede la concessione di contributi agli enti locali valdostani che sostengono le spese correlate alla costituzione delle Cer. Questa azione rende concreta la possibilità per gli enti locali di studiare e realizzare delle Cer e precede un ulteriore momento di confronto sull'argomento, che sarà organizzato il 10 settembre e che permetterà di approfondire gli aspetti giuridici da tenere in considerazione da parte dell'Ente pubblico".

Il bando prevede l'ammissibilità a contributo delle spese necessarie alla costituzione delle Cer, ivi incluse le spese relative alla predisposizione degli studi di pre-fattibilità e alle attività preliminari allo sviluppo dei progetti, sostenute dai soggetti beneficiari a partire dalla data di approvazione dell'avviso, verosimilmente a metà settembre, e rendicontate entro il 30 aprile 2025.

"Le spese relative agli studi di pre-fattibilità e ad attività preliminari allo sviluppo dei progetti - è spiegato in una nota - sono ammissibili a condizione che l'ente locale entri a far parte di una Cer, e le medesime Cer siano costituite entro il 28 febbraio 2025".

Il contributo è concesso a copertura del 100% dei costi complessivi, nella misura massima di: 50.000 euro nel caso in cui gli studi di pre-fattibilità coinvolgano tutti i Comuni afferenti alla medesima cabina primaria di riferimento, con la possibilità di escludere Comuni che vi ricadono con piccole porzioni di territorio; 20.000 euro nel caso in cui gli studi di pre-fattibilità medesimi siano effettuati su scala territoriale inferiore. Le risorse destinate al finanziamento dell'avviso ammontano complessivamente a 800 mila euro.



