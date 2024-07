Alluvione, Musumeci "dal governo 20 milioni per la Valle d'Aosta"

A seguito dell'alluvione verificatosi in Valle d'Aosta nei giorni del 29 e 30 giugno scorsi, il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi sui territori colpiti.

"Al fine di attuare i primi interventi e fare fronte alle esigenze più urgenti, si autorizza - afferma Musumeci - lo stanziamento di 20 milioni e 600 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanze del Dipartimento di protezione civile, acquisita l'intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA