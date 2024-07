Alluvione, consegnate le prime 70 rotoballe solidali

Sono state consegnate questa mattina le prime 70 rotoballe di fieno solidale donate da Coldiretti Asti per le aziende agricole della bassa Valle d'Aosta colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. In attesa che ne arrivino altre nei prossimi giorni, queste saranno destinate a sette/otto aziende della zona.

La prima stima dei danni per il settore pubblico, inviata venerdì scorso a Roma per la decretazione dello stato di emergenza, ammonta a circa 93 milioni di euro, ma non tiene ancora conto dei danni subiti dai privati, che hanno tempo fino al 25 luglio per rendicontarli. Rimangono fuori dalla rendicontazione per lo stato di emergenza gli 11 milioni di euro di danni del comparto agricolo, di cui sei milioni di euro per interventi urgenti, e i sei milioni di euro circa quantificati da Cva e Deval per danni alle infrastrutture di energia elettrica.

"La Valle d'Aosta è ripartita, rimboccandosi le mani, con la schiena dritta", spiegano Alessia Gontier ed Elio Gasco, presidente e direttore di Coldiretti Valle d'Aosta. "Ringraziamo di cuore Coldiretti Asti per questo gesto di vicinanza e solidarietà, ricordando che in attesa dei ristori diretti, il modo migliore per aiutare le aziende valdostane in difficoltà è venire in vacanza qui e acquistare prodotti locali".

Secondo Monica Monticone e Giovanni Rosso, presidente e direttore di Coldiretti Asti, "la solidarietà delle aziende agricole è una delle priorità di Coldiretti e quindi ci è sembrato naturale aiutare le realtà valdostane, così vicine a noi non solo come prossimità geografica ma anche come produzioni, che oggi si trovano in difficoltà".



