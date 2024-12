Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-0,35%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dalla Cina sul piano di sviluppo economico annunciato dal governo.

Il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,35% a quota 39,707.71, con una perdita di 141 punti. Sul fronte valutario lo yen si deprezza al cambio col dollaro a 152,70, sulle aspettative di un posticipo del rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan, ed è stabile sull'euro a 159,90.





