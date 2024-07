Testolin, "a Cervinia circa 60 aziende hanno subito danni"

"Con le categorie economiche c'è stato un confronto sui bisogni di una sessantina di aziende che hanno avuto danni, a volte gravi e a volte marginali, a causa dell'esondazione del torrente Marmore a Cervinia. Occorre spiegare bene quali sono i percorsi per avere un sostegno da parte dell'amministrazione regionale. Sostegni possono arrivare tramite agevolazioni per quanto riguarda i mutui Finaosta, gli sconti sulle spese di Cva, e altre iniziative per l'approvvigionamento di denaro. Ma in primis è importante e fondamentale arrivare alla quantificazione del danno". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, al termine di un sopralluogo con la giunta regionale a Cervinia.

"Prioritariamente ci impegniamo - ha aggiunto - a garantire la ricostruzione in tempi corretti delle infrastrutture e a sostenere la messa in sicurezza del territorio a partire dagli argini dei torrenti. Inoltre occorre riparare i danni agli impianti di risalita che necessitano di un importante intervento di ripristino e riefficientamento delle strutture che sono state distrutte. E' inoltre necessario reperire forze fresche, nel contesto del volontariato, per portare avanti i lavori di pulizia da fango e detriti in paese".



