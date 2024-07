Sindaca di Valtournenche ribadisce, ''Cervinia è aperta''

''Cervinia è aperta, le attività che non sono state colpite dall'alluvione sono operative, le altre si stanno adoperando per aprire il prima possibile''. Lo ha detto la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di un incontro con la giunta regionale, salita a Cervinia per fare un sopralluogo.

''Come amministrazione - continua - ci stiamo attivando per quantificare i danni che sono su tutto il territorio di Valtournenche, anche se la zona più colpita è quella di Breuil Cervinia. Abbiamo danni su tutte le frazioni. Ci sono molti turisti, e che ringraziamo per aver fiducia in noi e li continuiamo a invitare a venire perché Cervinia è aperta''.



