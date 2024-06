Sindaco Cogne, "paese senz'acqua, restano 300 da evacuare"

"L'urgenza principale è l'evacuazione delle persone che devono scendere a valle. Lo stiamo facendo con dei voli in elicottero, ne abbiamo già portati giù tantissimi, almeno 300, ne abbiamo comunque ancora da portare credo altrettanti, ma i numeri non sono precisi per ora". Così all'ANSA Franco Allera, sindaco di Cogne, comune isolato perché l'unica strada di collegamento è chiusa da ieri per i danni legati al maltempo.

Gran parte del paese è senza acqua: "L'acquedotto è stato portato via dal torrente, stiamo pensando a una riparazione provvisoria da realizzare, tra stasera a domani, per riuscire a riempire la vasca di carico".

L’obiettivo, spiega il sindaco, è riempire la vasca di carico “vicino a Valnontey in modo da ridare acqua all’acquedotto di Cogne”. Solo in tre villaggi l’acqua viene ancora erogata: “Gimillan, Epinel e Lillaz. Quest’ultimo però è bloccato da delle frane. E’ tutto il giorno che stiamo lavorando per rimuovere del materiale e lasciare una transitabilità seppur minima alla strada”.

“Siamo isolati dal fondovalle - ricorda Franco Allera - perché il torrente ha esondato e ha portato via la strada regionale 47. Questa è l’altra emergenza che abbiamo, oltre alla Valnontey completamente isolata, che però ormai dovrebbe essere quasi completamente evacuata, tolti pochi residenti che sono comunque in sicurezza”.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA