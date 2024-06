Cogne isolata, turisti "spostati ai piani alti dell'albergo"

"Ieri mattina noi siamo riuscite a uscire con il cane, poi ha cominciato a piovere, e nel pomeriggio è venuta giù. Eravamo in un hotel" in Valnontey e "ha cominciato a piovere forte, all'ora di cena ci hanno chiamato perché ha esondato. Fango...ci hanno spostate nel piano più alto". Così all'ANSA Cinzia Consonni, turista di Genova, evacuata con l'elicottero nel primo pomeriggio da Cogne, comune isolato a causa dell'alluvione di ieri, e portata nel paese più a valle, Aymavilles. La donna, insieme alla sorella Sandra, si trovava in un albergo della Valnontey, tra le zone più colpite dal nubifragio.

"Stamattina eravamo senza luce, senza cellulare, ma tanto di cappello per l'attenzione che abbiamo ricevuto dall'albergo. Noi siamo di Genova, stamattina siamo uscite, la nostra macchina è rimasta là, le nostre valigie sono rimaste là. Fortunatamente l'auto era nel piazzale grande e non ha avuto danni, a parte il fango, però me la dovrò andare a riprendere". L'altro ieri, afferma, il suo telefono segnalava un'allerta per maltempo a Cogne, ma "abbiamo chiesto anche a gente del posto" che ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni dalle autorità.





