Vicesindaco Valtournenche, "a Cervinia danni per milioni"

A Cervinia "i danni sono ingenti, si parla di milioni e milioni di euro, perché tutti i negozi hanno i magazzini che sono sotto il livello della strada, quindi il torrente Marmore straripando ha riempito garage, boxe, e anche diversi locali". Così all'ANSA, Massimo Chatrian, vicesindaco di Valtournenche, dove la notte scorsa si è abbattuto un nubifragio che ha colpito soprattutto le vie del centro di Cervinia. "Ora la situazione è abbastanza sotto controllo, si stanno sistemando gli argini dei torrenti e le vie del centro. Si sta facendo un sopralluogo per controllare la situazione degli acquedotti, perché hanno subito dei danni".

Inoltre, spiega il vicesindaco di Valtournenche, “è in corso un sorvolo con la Protezione civile per valutare la situazione sopra Cervinia. Ora le condizioni meteorologiche sembrano più clementi”.

La località non è isolata, si raggiunge in auto dato che la strada regionale è stata riaperta stamane, dopo una chiusura di alcune ore nella notte. “I turisti sono defluiti regolarmente, non erano moltissimi visto che le previsioni non annunciavano bel tempo”, spiega Chatrian.

I danni riguardano in particolare i locali interrati: “C’è tanto materiale sotto, adesso si cercherà di tornare alla normalità”. L’esondazione si è verificata “dalla parte della pista numero 5, quella che scende sotto il Cervino, dove ci sono gli affluenti del torrente Marmore”.



