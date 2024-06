Cogne isolata, sale a 300 il numero di evacuati in elicottero

Continua ad aumentare il numero di persone evacuate dalla vallata di Cogne in elicottero. Rispetto alle 200 previste inizialmente, il loro numero è salito a 300, delle quali 200 dalla Valnontey e 100 da Cogne. Nel comune ieri sera - in base a una stima della Protezione civile regionale - si trovavano circa 700 turisti, oltre ai residenti (il paese ne conta 1.300).

Sono cinque i velivoli al lavoro al momento per riportare a valle le persone: tre della Protezione civile regionale, uno della Guardia di finanza e un altro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La base per gli atterraggi e i decolli è ad Aymavilles.

I turisti evacuati possono portare con sé solo lo stretto necessario per evitare di ingombrare gli elicotteri con troppi bagagli. Solo in un secondo momento potranno recuperare i loro effetti personali e, quando la viabilità sarà ripristinata, anche le loro auto. Gli albergatori di Aosta (associazione Adava) stanno raccogliendo disponibilità per offrire camere gratuitamente agli sfollati.



