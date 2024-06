Maestri di sci morti sul Monte Zerbion, domani i funerali

La procura ha concesso il nulla osta alla sepoltura di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian, morti sabato primo giugno dopo essere precipitati dalla cresta che divide le pareti est e nord del Monte Zerbion. I funerali si celebreranno domani nei rispettivi comuni. L'ultimo saluto al ventottenne maestro di sci alpino, azzurro di sci di velocità che stava intraprendendo la strada per diventare guida alpina, sarà dato alle 10 nella chiesa parrocchiale di Antagnod (Ayas).

Le esequie della sua compagna di 26 anni, insegnante di scuola primaria e maestra di sci di fondo, si terranno alle 15.30 presso la chiesa del Villair di Quart.

Secondo quanto ricostruito i due, legati in conserva, sono precipitati per circa 700 metri. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una scivolata. Nessuno ha assistito all'accaduto. Il punto da cui la coppia è precipitata è stato stimato anche in base alle indicazioni di altri alpinisti che prima della caduta erano stati superati.

Il nulla osta è stato firmato dal pm Manlio D'Ambrosi, che ha ricevuto la relazione sull'accaduto preparata dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA