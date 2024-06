Cordoglio in Valle d'Aosta per morte coppia maestri di sci

"La Valle d'Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici". E' quanto dichiarano in una nota il Presidente della Regione, Renzo Testolin, l'Assessore regionale allo Sport, Giulio Grosjacques, e l'intero Governo regionale esprimendo profondo cordoglio per il decesso in un incidente alpinistico di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian.

"Due giovani vite spezzate da un incidente in montagna - aggiunge il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - , quella montagna che era la loro passione. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie, agli amici e a tutta la comunità sportiva, stringendoci a loro con affetto e compassione".



