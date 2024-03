Morto Renato Barbagallo, cordoglio in Valle d'Aosta

E' morto a 91 anni Renato Barbagallo, già segretario generale della Regione Valle d'Aosta, membro della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale e poi Chevalier de l'autonomie.

"La sua memoria - scrive l'assessore regionale Luciano Caveri sul proprio blog - sarà per me qualcosa di indelebile e spero che la comunità valdostana abbia coscienza di avere perso con Renato un grande conoscitore e difensore di noi valdostani e si era conquistato la valdostanità, anche diventando Chevalier de l'Autonomie, con la sua vita piena di cose, di sentimenti e di saggezza".

"Renato Barbagallo - lo ricorda l'ex assessore regionale Bruno Milanesio - è stato uno dei più grandi 'commis' della nostra autonomia. Siciliano di nascita e valdostano per scelta, ha saputo incarnare, fuor di metafora, il meglio del pensiero autonomistico dalle Alpi al Lilibeo. La sua intelligenza e la sua ironia ci mancheranno".



