Morto Renato Barbagallo, il cordoglio dell'Assemblea

Il presidente Alberto Bertin esprime "il profondo cordoglio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e suo personale per la scomparsa di Renato Barbagallo".

Renato Barbagallo è stato segretario generale della Regione Valle d'Aosta, componente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale valdostano e, nel 2019, è stato nominato Chevalier de l'autonomie.

"Perdiamo - dice il presidente Bertin - una figura illustre che, da profondo studioso del diritto regionale, ha caratterizzato le istituzioni valdostane. Un uomo di grande competenza che combinava all'intelligenza vivace, spirito critico e libertà di pensiero. Fine giurista, era tra i massimi conoscitori del nostro ordinamento, di cui ha sempre difeso e promosso la specificità nell'ambito della sua lunga attività. Le sue pubblicazioni - prima fra tutte quella conosciuta come 'Il Barbagallo' - lo hanno portato ad essere il punto di riferimento più importante per la formazione di generazioni intere di amministratori, dirigenti, funzionari e studenti valdostani.

Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza".



