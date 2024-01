Nomina Aldo Di Marco, slitta riunione Consiglio Valle

Slitta a giovedì la riunione del Consiglio Valle: è la decisione presa dall'ufficio di presidenza per consentire le verifiche per l'ingresso di Aldo Di Marco nell'Assemblea valdostana al posto del dimissionario Augusto Rollandin. Il rinvio fa seguito alla rinuncia all'incarico da parte di Gian Carlo Stevenin, che ha aperto le porte al Consiglio Valle per Di Marco, segretario regionale di Pour l'Autonomie, che alle regionali del 2020 aveva ottenuto 159 preferenze (era risultato il quinto della lista).



