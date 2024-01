Morto Ezio Donzel, segretario generale del Savt per dieci anni

E' morto la notte scorsa in ospedale ad Aosta Ezio Donzel, ex segretario generale del Savt. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 4 febbraio.

A capo del Syndicat autonome valdôtain des travailleurs dal 1983 al 1993, era ricoverato da alcune settimane a seguito di un problema di salute.

Nella sua carriera ha ricoperto diversi incarichi. Era stato, tra l'altro, presidente dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e del consiglio di amministrazione di Progetto formazione, direttore responsabile del periodico del Savt 'Le Réveil social', membro del consiglio di amministrazione della cooperativa vinicola Cave des onze communes e di Vallée d'Aoste structure.



