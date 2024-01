Savt, 'la morte di Ezio Donzel è una perdita immensa'

"La scomparsa di Ezio Donzel rappresenta una perdita immensa per il nostro sindacato e per l'intera comunità valdostana. Ezio Donzel ha rappresentato un esempio di come tramite competenza, impegno, passione e determinazione sia possibile costruire un modello di servizio per il benessere della comunità valdostana". Così in una nota il Savt dopo la morte a 72 anni di Ezio Donzel, segretario generale del sindacato dal 1983 al 1993.

"In questo momento di dolore, il Savt desidera esprimere la sua vicinanza e il suo sostegno alla famiglia Donzel, assicurando che il ricordo di Ezio rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre azioni. Il Savt si unisce nel cordoglio con tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Ezio Donzel, riconoscendo in lui un esempio di dedizione e impegno al servizio della comunità", prosegue la nota del sindacato guidato da Claudio Albertinelli.

Ezio Donzel ha "lasciato un'impronta indelebile nella storia del sindacato".

Il suo impegno "si è manifestato non solo attraverso il suo ruolo di segretario, ma anche nell'incisiva gestione del settore Industria e costruzioni dal 1973 al 1979, periodo durante il quale ha contribuito significativamente alle istanze dei lavoratori del settore". Donzel era anche stato direttore del periodico mensile 'Le Réveil Social' - organo di stampa ufficiale del Savt - dal marzo 1986 all'aprile 1994.



