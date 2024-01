Testolin, 'Ezio Donzel ha lasciato un segno importante'

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, a nome proprio e del governo regionale, esprime la propria vicinanza alla famiglia di Ezio Donzel. Ex segretario generale del Savt per dieci anni - dal 1983 al 1993 - Donzel è morto ieri notte, a 72 anni, all'ospedale Parini di Aosta, dove era ricoverato da alcune settimane.

"Ezio Donzel - dice Testolin - ha lasciato un segno importante nella storia del sindacato valdostano, impegnandosi prima all'interno del Savt e poi alla presidenza dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, sempre con entusiasmo, con professionalità e con impegno. Siamo vicini alla famiglia in questo difficile e triste momento".



