Un'app per acquistare i biglietti del bus e pianificare i viaggi

Una nuova app per acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale, pianificare il viaggio, avere aggiornamenti in tempo reale e informazioni sulle attrattive turistiche del territorio: #vdatransports promette di rivoluzionare il trasporto pubblico locale della Valle d'Aosta.

La nuova piattaforma della società Sit Vallée - costituita dalle aziende Arriva Italia, Svap e Vita - è stata realizzata da Kentcart con il supporto anche finanziario dell'amministrazione regionale ed è frutto di 15 mesi di lavoro.

Bigliettazione elettronica, pagamenti tradizionali e digitali, monitoraggio del servizio e dei quasi 200 autobus coinvolti, rilevazione delle esigenze di spostamento e della frequentazione sono le basi su cui si fonda il sistema.

Il titolo di viaggio potrà essere acquistato anche direttamente a bordo con carta di credito o debito o dall'autista. "L'app non sostituisce i canali tradizionali di acquisto", ha precisato Luca Mora, referente di Sit Vallée, durante la conferenza stampa di presentazione. "Il mezzo - ha aggiunto - tiene conto del numero di persone a bordo, anche per monitorare la rispondenza del servizio alla domanda". Oltre agli autobus, sono stati attrezzati per il nuovo sistema anche gli otto depositi "dove i mezzi caricano e scaricano dati". Tutto è su cloud, con dati criptati, per garantire la sicurezza".

"Avremo un numero importante di dati e informazioni che ci consentiranno di sviluppare politiche sempre più adatte a dare una risposta nel trasporto pubblico", ha spiegato l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy. Da lunedì 18 dicembre i titoli di viaggio torneranno quindi a pagamento dopo tre mesi di gratuità (due a carico della Regione e uno delle aziende) durante i quali è avvenuto il passaggio al nuovo sistema di bigliettazione elettronica.



