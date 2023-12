Bertschy, 'da gennaio il biglietto unico per trasporto su gomma'

"Nella penultima riunione del Consiglio Valle abbiamo approvato una legge che ci permetterà di istituire un biglietto unico per il trasporto su gomma. A partire da gennaio, delibereremo a fine anno, ci sarà la possibilità di comprare un abbonamento che supererà l'attuale rigidità di tratta, percorrenza e limitazione durante la giornata". Lo ha anticipato l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, durante la conferenza di stampa di presentazione della nuova app #vdatransports.

"Questo biglietto - ha aggiunto Bertschy - permetterà una libera percorrenza durante il mese, senza limitazioni di tratta e numero di viaggi e sarà una notevole innovazione che si porterà nel 2024. L'obiettivo è di premiare le persone che credono nel trasporto pubblico, cercando di limitare sempre più il trasporto privato e soprattutto l'occupazione delle nostre infrastrutture che, come tutti sappiamo, sono in difficoltà soprattutto quando c'è un afflusso importante di automezzi".





