Sciopero, Cgil 'in Valle d'Aosta l'adesione oscilla dal 10 all'80 per cento'

In Valle d'Aosta l'adesione allo sciopero di otto ore indetto per oggi, secondo i dati forniti dalla Cgil, si attesta intorno al 10-15% nel settore dell'edilizia, al 40% nel legno, al 60% nei lapidei e nel marmo.

In agricoltura si ferma al 10%. Nel settore dell'industria alimentare il dato di lavoratrici e lavoratori che hanno incrociato le braccia oscilla tra il 50 e l'80%.

Nel turismo, commercio, ristorazione e multiservizi il dato di adesione allo sciopero si attesta intorno al 15%.

Dagli ultimi dati pervenuti, nei reparti della Cogne acciai speciali 'fucina' e 'tt1' la percentuale di adesione allo sciopero generale si aggira intorno all'80%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA