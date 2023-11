Sciopero, ad Aosta in cento in piazza con Cgil e Uil

Un centinaio di persone ha preso parte al presidio organizzato stamane alla Porta Pretoria di Aosta in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil.

"Sappiamo delle difficoltà che ci sono nel mondo del privato a scioperare. Noi siamo qui anche per coloro che ci hanno chiesto di essere qui", ha esordito Vilma Gaillard, segreteria generale Cgil Valle d'Aosta, affiancata da Ramira Bizzoto, segretaria generale Uil Valle d'Aosta.

"Noi - ha sottolineato Gaillard - non condividiamo assolutamente i contenuti di questa manovra. Vanno a creare precariato, a mettere gli uni contro gli altri, dando pochissimo per gli aumenti contrattuali. Si fa cassa con i pensionati e non viene presa in considerazione la pensione di garanzia per i giovani che avevamo chiesto".

Per Gaillard - che ha aperto una fitta serie di interventi dei segretari dei sindacati di categoria - "la mobilitazione non si esaurisce oggi. La contrattazione nazionale resto lo strumento per garantire gli aumenti contrattuali e le norme che devono assicurare benessere e sicurezza sul lavoro".



