Limite neve fino a 800 metri di quota in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta si è svegliata imbiancata sino a quote medie, anche se con quantitativi di neve non particolarmente elevati. "Il limite neve tra ieri e questa mattina si è attestato attorno agli 800 metri. Ora si sta alzando, dovrebbe salire a 1.400-1.600 metri", spiegano i tecnici dell'ufficio meteo regionale.

In particolare "le precipitazioni sono state più intense nel settore Nord-occidentale della regione. A quota 2.000 metri, nelle ultime 24 ore sono caduti in Alta valle e nella zona del Gran San Bernardo circa 20 centimetri di neve, localmente anche di più. Spostandosi verso Est, a Cervinia, in paese, tra i cinque e i 10 centimetri. Una decina di centimetri si registrano anche a Gressoney, sempre in paese, e in Val di Rhemes".



