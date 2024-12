Industriali Italia-Spagna, 'alleanza per la crescita in Ue'

"Rafforzare la collaborazione nei settori della sostenibilità, digitalizzazione e transizione energetica è essenziale per affrontare sfide condivise e accrescere la competitività. Insieme, possiamo promuovere un'agenda europea che valorizzi le nostre industrie e il ruolo dell'Unione Europea nel contesto globale", La vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, lo evidenzia dal business summit a Roma, alla presenza del Re di Spagna FeliPe VI, tra Confindustria e l'associazione degli industriali spagnoli Oece.

Le due organizzazioni imprenditoriali, è il messaggio che viene sottolineato, rilanciano una "alleanza tra Confindustria e Ceoe per rilanciare la crescita Ue" "Questo momenti di confronto tra gli industriali dei due Paese è molto importante, oggi in un percorso di trasformazione che deve vederci uniti, un cammin verso una triplice transizione che è anche un vero e proprio cambio culturale. Le relazioni economiche tra Italia e Spagna - rileva - sono solide, con oltre 2.000 aziende italiane in Spagna che generano 600 mila posti di lavoro e un fatturato superiore a 300 milioni di euro. Questa connessione, basata su sistemi produttivi complementari e una comune vocazione manifatturiera, offre ancora ampi margini di crescita".In Europa, i rapporti di Mario Draghi e Enrico letta "Qdevono assolutamente ispirarci" Per il leader degli industriali spagnoli, Antonio Garamendi, "il sostegno fornito dalla presenza di Sua Maestà il Re a questo incontro ha un ruolo fondamentale per continuare a fare progressi nel lavoro congiunto di collaborazione e rafforzamento delle relazioni commerciali tra Spagna e Italia. Dobbiamo essere in grado - evidenzia - di continuare a rafforzare i nostri legami e trovare una voce comune quando si tratta di definire il percorso da seguire a livello europeo, dal punto di vista commerciale. Vogliamo incoraggiare un maggior numero di aziende spagnole a essere presenti in Italia, così come noi vogliamo accogliere più aziende italiane in Spagna".

Il business summit è stato preceduto da una colazione ristretta in cui il Re di Spagna è stato accolto dal ministro Antonio Tajani, dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dal presidente di Ceoe Antonio Garamendi.



