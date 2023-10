Affitti brevi, da novembre in vigore la legge regionale in Vda

Entrerà in vigore il prossimo mercoledì primo novembre la nuova disciplina regionale in Val d'Aosta sugli 'affitti brevi', regolata dalla legge regionale 18 luglio 2023, numero 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche).

"La nuova legge - comunica l'amministrazione regionale - si applicherà esclusivamente ai contratti di locazione per finalità turistiche, stipulati da locatori persone fisiche o in forma di impresa, aventi una durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e non superiore a 30 giorni consecutivi di pernottamento".

Chi già sta esercitando l'attività di locazione per finalità turistiche avrà tempo dal primo novembre al al 31 dicembre prossimo per ottenere, attraverso l'apposita piattaforma on line (https://locazionituristiche.regione.vda.it/), il codice identificativo regionale (Cir) e adempiere a tutte le altre prescrizioni.

Per ricevere informazioni e assistenza sull'uso della piattaforma on line è disponibile un Contact center regionale (al numero 800610061).

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili al link: https://www.regione.vda.it/asstur/locazioni_turistiche/default_i .aspx



