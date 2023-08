Frana a Oyace, 600 persone isolate

A causa delle piogge intense due frane sono cadute in serata sulla strada regionale 28 all'altezza del comune di Oyace, in Valpelline (Aosta), interrompendo la circolazione. Sul posto sono subito iniziate le operazioni per il ripristino della viabilità e domani sono previsti ulteriori sopralluoghi per verificare la situazione. Nel frattempo circa 600 persone sono isolate, di cui almeno 300 tra turisti e persone che si trovavano a Oyace per un evento: la Protezione civile sta cercando soluzioni abitative di emergenza w per il momento molti si sono radunati nella chiesa del paese. La frana è caduta nei pressi della sala polivalente del comune.

