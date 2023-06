Maltempo, Testolin "orgogliosi impegno in Emilia-Romagna"

"Un impegno di cui siamo orgogliosi". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, commenta il rientro della Colonna mobile regionale inviata in Emilia-Romagna a seguito dell'alluvione.

"In particolare - ha spiegato Testolin - a Castel Bolognese il contingente valdostano ha lavorato accanto ai Carabinieri del nucleo beni culturali per il recupero dell'archivio storico, mentre in alcune frazioni di Imola è intervenuto nel ripristino delle condizioni di viabilità, rimuovendo il fango depositato, eseguendo delle verifiche statiche sugli edifici e prosciugando un lago effimero che si era creato. Per la prima volta la colonna mobile regionale ha operato in parallelo: vigili del fuoco e volontari di protezione civile sono stati assegnati nelle stesse zone e hanno potuto coordinarsi per i vari interventi, collaborando con le altre unità intervenute a sostegno dell'emergenza".

"E' stato un impegno intenso - ha concluso il Presidente della Regione -, anche dal punto di vista emotivo, quello che ha caratterizzato i nostri operatori; un impegno di cui siamo fieri e che è testimonianza di quel sistema Valle d'Aosta che, nelle emergenze, è capace di attivarsi con rapidità e di fare squadra".