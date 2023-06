"Non spegniamo i riflettori", raccolta fondi per la Romagna

Una raccolta fondi per aiutare la comunità romagnola colpita dalla recente alluvione: è la nuova iniziativa coordinata dalla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e promossa congiuntamente da vari club di servizio. La campagna, denominata "Non spegniamo i riflettori", prevede una raccolta di denaro che ha come obiettivo il sostegno di alcuni progetti specifici da realizzare sul posto per promuovere la ricostruzione e le iniziative di ripresa della vita ordinaria.

"Questa campagna - spiega il presidente della Fondazione comunitaria, Pietro Passerin d'Entrèves - ha due punti di forza: il primo è interno alla Valle d'Aosta perché nasce dalla volontà di 'agire assieme', il secondo è l'intenzione di realizzare un uso mirato e selettivo del denaro che sarà raccolto, facendoci aiutare dal Terzo settore romagnolo che conosce bene i bisogni e le priorità in loco".

Per effettuare una donazione, è possibile utilizzare il codice IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701 su Banca BCC Valdostana, indicando come causale "Alluvione in Emilia-Romagna".