Cime bianche: The Telegraph, il collegamento costerà 100 milioni

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Realizzare il contestato progetto di collegamento funiviario nel vallone di Cime Bianche costerà "88 milioni di sterline", pari a circa 100 milioni di euro; l'impianto sarà a "due tratte" e ogni cabina sarà in grado di trasportare "26 persone". Lo riporta il quotidiano britannico The Telegraph in un articolo di mercoledì 8 marzo dal titolo 'The big plans transforming skiing in Italy's smallest region', dedicato in larga parte allo sviluppo dello sci a Cervinia.

Nell'articolo a firma di Peter Hardy si legge che lo studio di fattibilità è ormai pronto per "essere esaminato questa primavera dal governo regionale della Valle d'Aosta. Federico Maquignaz (albergatore e presidente della Cervino spa) è fiducioso" che il piano avrà il via libera e "che il collegamento sarà completato entro i prossimi tre anni: 'Sì, certo, ci sono stati dei problemi legati a tematiche ambientali.

È importante preservare la natura, ma non è prevista la costruzione di una pista, il collegamento sarà in cabinovia in entrambe le direzioni. La Valle d'Aosta deve trovare i soldi.

Sarà fantastico per tutti, per i nostri figli è il futuro. Sì, accadrà'".

La realizzazione del collegamento di Cime bianche creerebbe uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo, unendo le piste di Zermatt (Svizzera) e Cervinia a quella del Monterosa ski (Champoluc, Gressoney e Alagna). (ANSA).