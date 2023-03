Cime bianche: Aggravi, venuta meno la centralità del Consiglio

"In più occasioni negli ultimi anni l'assessore con delega agli impianti a fune ha parlato di 'centralità' del Consiglio regionale sul tema 'Cime Bianche'.

Notizie di questo tipo, tuttavia, fanno venire meno questo principio. Mi auguro che l'entusiasmo del presidente della Cervino spa si traduca presto in termini pratici in una presentazione quanto mai urgente dello studio di fattibilità nelle competenti Commissioni: fattibilità normativa, fattibilità tecnica, fattibilità economica". Lo scrive il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi, in un post su Facebook, commentando l'articolo del quotidiano britannico The Telegraph che avrebbe anticipato alcuni dati dello studio di fattibilità del contestato collegamento funiviario di Cime bianche.

Riguardo alla fattibilità economica, prosegue Aggravi, "come ho già più volte detto in Consiglio regionale, è quanto mai necessario capire non soltanto il quantum, bensì come si pensi di finanziare l'opera e renderla sostenibile nel medio e lungo periodo. Tutto questo potrebbe benissimo essere fatto nel corso di questa settimana aggiungendo il punto alla convocazione delle Commissioni consiliari già programmate. In caso contrario viene da chiedersi se la tanto decantata 'centralità' non nascondesse a suo tempo un biscottino per chi ha fatto prima da stampella e poi da pilastro nelle maggioranza autonomiste-progressiste-veteroambientaliste di questi anni (almeno fino al maggio 2021)".