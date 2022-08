Viabilità: Oyace, l'11 agosto riapre la strada regionale

La strada regionale numero 28 sarà riaperta al traffico senza limiti orari da giovedì 11 agosto, con un semaforo nel tratto dove sono in svolgimento i lavori. Lo ha stabilito con un'ordinanza il sindaco di Oyace, Stefania Clos, dopo le due frane cadute dal torrente Baudier in località capoluogo, nell'arco di 18 ore, tra la sera del 4 agosto e il pomeriggio del giorno seguente. Da lunedì 8 la regionale era stata riaperta a fasce orarie (6-7, 9-10, 12-13, 15-15.30, 18-7) per consentire nei momenti di chiusura la rimozione dei detriti e i lavori di ripristino.

Le colate avevano provocato il riempimento dell'alveo del torrente e danneggiato il sistema di monitoraggio della frana, nel frattempo ripristinato.