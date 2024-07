Giorgetti, 'Ita-Lufthansa è un'operazione di grande successo'

"Oggi chiudiamo una storica e annosa vicenda, quella del vettore nazionale e poi Ita, questo è un successo per questo governo, un successo italiano, europeo e tedesco, anche rispetto ad un durissimo negoziato". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al Mef dopo l'ok dell'Ue all'operazione Ita-Lufthansa.

"La soluzione positiva avviene con un operatore come Lufthansa che ci conforta e consente di sviluppare il traffico aereo da e per l'Italia, di sviluppare l'economia italiana, Roma diventerà l' hub di riferimento per l'America e l'Africa", ha sottolineato il ministro.



