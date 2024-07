Kenya, tornano gli scontri fra polizia e dimostranti

Potrebbero essere più di 50 le vittime di due settimane di proteste antigovernative in Kenya. L'autorità nazionale di controllo della polizia (Ipoa) ha annunciato che sta indagando su 39 uccisioni collegate alle manifestazioni del 20, 25 e 27 giugno scorso, come riporta il sito Kenyans.

Tra queste, ci sarebbe anche un ragazzino di 12 anni e viene conteggiato anche il presunto "massacro" del sobborgo di Githurai, in cui nella serata di martedì 25, a margine delle manifestazioni, secondo la commissione keniota per i diritti umani (Khrc) la polizia avrebbe ucciso 22 persone. "Dalle informazioni in mio possesso, mi risulta che a Githurai sia morto solo un dimostrante", ha dichiarato il presidente William Ruto durante la diretta tv di domenica sera.

Alle indagini di Ipoa si aggiungono i 12 morti di Migori, roccaforte dell'opposizione di governo, nella regione del lago Vittoria, di cui riferisce Citizen Digital e le vittime delle proteste di oggi a Mombasa, che sarebbero tre. Secondo Khcr, 150 feriti verserebbero ancora in gravi condizioni e sette attivisti sarebbero stati rapiti.

Il ministro degli Interni keniota, Kithuru Kindiki, alla luce delle violente proteste antigovernative di oggi in tutto il Paese, con assalti di locali pubblici, atti di vandalismo e blocchi stradali, ha annunciato un'azione severa "contro le bande criminali che causano anarchia e disordini".

In un comunicato reso ai media nazionali, Kindiki ha parlato di "gang travestite da dimostranti pacifici con l'intenzione di saccheggiare la proprietà pubblica e privata". Secondo il governo, l'intenzione di questi soggetti è tornare in piazza a protestare giovedì 4 e domenica 7 luglio.

"Questo regno del terrore contro il popolo del Kenya e l'impunità di pericolosi criminali devono finire a qualsiasi costo" ha dichiarato il ministro. L'autorità nazionale di controllo della polizia (Ipoa) sta indagando su 39 uccisioni durante le due settimane di scontri di piazza.

La polizia keniota ha dichiarato di aver arrestato più di 270 persone infiltrate tra i manifestanti sospettate di aver scatenato atti criminali e vandalici durante le manifestazioni antigovernative di ieri. "Le forze di sicurezza di tutto il Paese hanno individuato i sospetti coinvolti in attività criminali con il pretesto delle proteste e li hanno condotti in custodia", ha detto la direzione delle indagini penali, aggiungendo che 204 persone sono state arrestate nell'area di Nairobi e altre 68 in altre parti del Paese.