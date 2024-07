"Io non ho intenzione di partecipare ad ammucchiate con gente che non vota le armi all'Ucraina. Io ho detto a Schlein c'è un lavoro da fare su sanità e salari, su cose concrete lavoreremo sempre insieme. Se si fanno comitati di liberazione nazionale o referendum che" con ogni probabilità "verranno bocciati, questa roba non si può vedere". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a L'Aria Che Tira su La7.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA