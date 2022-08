Frana Val Ferret, obiettivo ora è ponte provvisorio

Un ponte alternativo e provvisorio per garantire la viabilità nella val Ferret compromessa dalla frana di venerdì scorso: è l'obiettivo delle autorità competenti che stanno valutando la situazione dell'attuale ponte.

Tra le disposizioni previste ci sono: la chiusura al traffico pedonale e veicolare del tratto di strada comunale da La Palud a Planpincieux; l'evacuazione e il divieto di accesso e transito, pedonale e veicolare, in alcune zone. In deroga a quanto sopra disposto viene introdotto il seguente regime di viabilità in Val Ferret per il traffico veicolare: a rischio e pericolo dell'utenza (peso massimo 35 quintali); il ponte di Rochefort deve essere impegnato da un mezzo alla volta, a passo d'uomo, e con il ponte presidiato da personale ausiliario; i varchi Planpincieux e La Palud presidiati; senso unico alternato; finestre straordinarie (che verranno sospese in caso di precipitazioni), in salita e in discesa, dalle 7:30 alle 8:30, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19:30. Inoltre i camper/roulotte prenotati presso campeggi sono sono autorizzati a transitare solo nelle finestre dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 18 alle 19:30 Infine la viabilità pedonale e ciclabile è vietata, salvo specifica autorizzazione mentre la viabilità pedonale/escursionistica è deviata sulle alte vie (Bertone - Villair - Courmayeur).