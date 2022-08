A Courmayeur obiettivo acqua potabile entro fine settimana

L'obiettivo è "garantire la potabilità dell'acqua" entro il prossimo fine settimana. Lo dichiara il Comune di Courmayeur dopo l'interruzione del servizio idrico dei giorni scorsi provocata da una frana in val Ferret. Solo ieri l'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti della nota località turistica, ma per usi alimentari è necessaria la bollitura. Nel frattempo proseguono i lavori sull'acquedotto comunale per arrivare al ripristino completo del servizio.

"Il servizio acquedotto, anche se ripristinato, potrebbe non essere regolare sul territorio e frazioni. Causa lavori ci potrebbero essere delle interruzioni impreviste, in particolare ad Entreves-La Palud". Lo comunica il comune di Courmayeur. L'amministrazione ricorda che "l'acqua necessita ancora di essere bollita poiché potranno esserci delle impurità e che quindi si dovrà prestare attenzione all'impiego di macchinari che utilizzino l'acqua dell'acquedotto". Inoltre "si chiede agli utenti di utilizzare l'acqua con parsimonia evitando di riempire piscine, vasche e cisterne"