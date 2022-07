Jova beach party ad Aosta, venduti 11.000 biglietti

Sono 11.000 i biglietti venduti per la terza tappa del "Jova beach party", in programma nell'area verde di Gressan, alle porte di Aosta. Il dato è stato comunicato da Maurizio Salvadori, fondatore e amministratore di Trident Music, società che organizza gli spettacoli di Lorenzo Jovanotti da più di 30 anni.

I numeri confermano che si tratta del concerto più partecipato di sempre in Valle d'Aosta (nel 1996 per Vasco Rossi c'erano 6.000 spettatori).