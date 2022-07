Da hashish a funghetti, nove segnalati al Jova beach party

A partire dai controlli all'ingresso all'area verde, le unità cinofile della Guardia di finanza hanno lavorato intensamente in occasione del Jova Beach party del 13 luglio a Gressan: l'organizzazione ha comunicato che sono stati 11.000 i biglietti venduti. Per illeciti amministrativi in materia di stupefacenti, le fiamme gialle hanno segnalato all'autorità prefettizia nove persone. Sono stati sequestrati complessivamente 5 grammi di hashish, 9 di marijuana, 9 spinelli già preparati, 3 funghi allucinogeni.