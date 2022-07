Ubriaco investe ciclista, procura chiede convalida arresto

La procura di Aosta ha chiesto al gip la convalida dell'arresto di Fabio Agrimonti, l'automobilista 47enne di Sarre arrestato domenica dai carabinieri per lesioni stradali gravissime. E' accusato di aver investito un ciclista 47enne valdostano, Matteo Teppex, mentre guidava la sua auto con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite consentito.

L'incidente è avvenuto verso le 17.40 in regione Saraillon, ad Aosta, lungo la strada statale 27, dopo che Agrimonti - hanno ricostruito i carabinieri -, ha invaso la corsia opposta per effettuare un sorpasso in un tratto non consentito. Il fascicolo è affidato al pm Luca Ceccanti.