Il primo Pc con l'IA di Samsung, la nuova era dei computer

Il Galaxy Book4 Edge di Samsung è stato il primo computer certificato Copilot+ ad arrivare sul mercato. Si tratta di una nuova tipologia di portatili, che integrano oltre ad un processore (cpu) e una scheda grafica (gpu) anche un'unità di elaborazione neurale (npu), dedicata al calcolo avanzato dell'intelligenza artificiale. In teoria, è possibile utilizzare l'IA su queste macchine anche senza essere connessi a internet visto che il loro "cervello" lavora per lo più delle volte in locale, ossia non inviando e ricevendo dati in rete. Abbiamo parlato di teoria perché non vi è alcuna impostazioni che lasci l'utente decidere quello che l'IA può fare, dunque per ora è una scommessa, anche in termini di privacy, tutta da vincere.

Come è fatto

Il Galaxy Book4 Edge è un prodotto premium, a partire dai materiali di costruzione. Leggero, con uno schermo grande e luminoso e cornici ridottissime. Non a caso, viene indicato come un concorrente diretto dei MacBook di Apple top di gamma. Senza addentrarsi troppo nei tecnicismi, dobbiamo spendere due parole sull'hardware che abbiamo tra le mani.

Book4 Edge è il primo del suo genere ad essere alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon X Elite Nput, che come detto funziona insieme a componenti tradizionali, cpu e gpu. Secondo Samsung, lo Snapdragon X Elite è il processore più veloce ed efficiente al mondo. Ciò significa che il dispositivo può offrire un'elaborazione IA 4 volte più veloce di una concorrente come la Adreno Graphics e gestire la connettività Wi-Fi 7 senza problemi. Per Samsung, il chip batte MacBook Pro M3 di Apple e anche un Intel Core Ultra 7, due dei migliori processori per computer in circolazione.

Le restanti specifiche includono due porte Usb 4.0 con Thunderbolt 3, una Usb 3.2, una Hdmi 2.1, lettore microSd e ingresso mini-jack, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam 1080p, speaker stereo e lettore d'impronte Windows Hello.

Un mondo di IA

La citata npu, insieme a Microsoft Copilot e Galaxy AI, lavora continuamente in sottofondo, sia per ottimizzare le presentazioni che per rispondere velocemente alle richieste degli utenti. Quello di Samsung è, insieme ai nuovi Surface di Microsoft, tra i primi esemplari ad integrare un pulsante dedicato a Copilot. Per prima cosa bisogna installare l'app dal Microsoft Store altrimenti alla pressione del tasto, che si trova in basso a destra, si ha semplicemente l'apertura del menu riassuntivo di Windows 11. Una volta caricato Copilot sul computer invece, la scorciatoia della tastiera velocizzerà il feedback con il chatbot a cui chiedere di tutto, dalla sintesi di documenti alla creazione di grafiche. Nessuna novità rispetto all'IA vista oramai mesi fa ma lo Snapdragon rende ogni singola attività molto più veloce di quanto visto finora.

Ad ogni modo, Copilot funziona ovunque, offrendo assistenza in tutte le tue suite di applicazioni. Ha le capacità per adattarsi in modo intelligente al flusso di lavoro, dallo scrivere email, generare immagini, rispondere alle domande, aggiungere contenuti a documenti esistenti, riassumere e trascrivere il testo e modificare la scrittura per renderla più concisa. Ma il vero punto di forza è la combinazione con Galaxy AI, che abbiamo imparato a scoprire a bordo dei Galaxy S24. Basti un esempio su tutti: connettendo in modalità wireless il proprio smartphone o tablet Samsung al Pc, si possono sfruttare sullo schermo più grande opzioni come "cerchia e cerca" ma anche la traduzione di una nota e di una telefonata in tempo reale. I detrattori potranno affermare che si tratti semplicemente di un mirroring da telefono a computer ma il fatto di eseguirlo tra due oggetti dello stesso marchio fa la differenza, un po' come accade nell'ecosistema Apple.

Non è ancora attiva la funzione di Richiamo, conosciuta come Recall, che permette al computer di registrare tutto ciò che un utente fa sul display per richiamarlo successivamente tramite richieste testuali all'IA. Alcuni intoppi di privacy hanno prima spinto Microsoft a rendere Recall un'opzione da abilitare successivamente per poi rimandare tout-court il lancio in Europa. Restano però tante altre opportunità di sfruttare l'intelligenza artificiale tra cui assistenza chat, assistenza note, assistenza trascrizione, interprete, traduzione in tempo reale, assistenza foto e il già citato "cerchia e cerca".

Galaxy Book Experience

Per semplificare la scoperta di ciò che il portatile Copilot+ è in grado di fare, Samsung ha realizzato un piccolo hub chiamato Galaxy Book Experience che riassume tutte le principali funzionalità delle app del marchio. Alcune sono note, come Samsung Notes, altre meno. È il caso di Samsung Studio, la risposta della coreana a iMovie di Apple, con la possibilità di modificare i contenuti anche da smartphone e tablet e sincronizzarli poi nell'editor del Pc.

Del notebook sono disponibili due versioni: Samsung Galaxy Book 4 Edge con schermo da 14 pollici o 16 pollici. Il pannello di entrambi è touch e con risoluzione 3k e vetro protettivo anti-riflesso Gorilla Glass Dx. Il prezzo di listino non è basso ma non potrebbe essere altrimenti visto l'insieme di tecnologie offerte. Il cartellino di partenza recita 1.699 euro per il 14 pollici con 16 gb di ram e 512 gb di archiviazione, per arrivare a 1.799 euro per il modello da 16 pollici e 16/512 gb, e un massimo di 2.099 euro per la variante da 16 pollici ma con 16 gb di ram e 1 tb di archiviazione.

Vale la pena?

Considerando la spesa, la domanda è se ne valga la resa. Le promesse dell'IA sono tante, finora poco concretizzate in prodotti davvero utili alla massa. I Galaxy S24 prima e i Galaxy Book4 Edge adesso sono sicuramente tra questi. Il portatile che abbiamo provato è veloce, reattivo, bello da vedere e da usare, non ha praticamente limiti di utilizzo, con il beneficio di un'interoperabilità solida tra Copilot e Galaxy AI. Una scelta praticamente obbligata per chi usa un telefono Samsung, vista l'opportunità di far dialogare i due senza cavi. Per raggiungere la maturità di Apple serve compiere qualche passettino in più. Ma è qualcosa che riguarda più il sistema operativo che il lavoro di produttori come Samsung, che sta dimostrando di mettercela tutta per portare i consumatori verso la nuova era degli AI Pc.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA