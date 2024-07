Nancy Pelosi, legittimo interrogarsi sulla salute di Biden

E' "legittimo" interrogarsi sullo stato di salute di Joe Biden, "è legittimo chiedersi se è stato un caso o c'è un problema": è "legittimo" chiederselo per tutti e due i candidati. Lo afferma l'influente ex speaker dem della Camera, l'ottantaquattrenne Nancy Pelosi, su Msnbc. Pelosi spiega di non aver parlato con il presidente dal dibattito: "Ha avuto una cattiva serata" ma Biden ha "una visione, ha conoscenza, ha buon senso e pensa in modo strategico" e "non dobbiamo dimenticarci" qual è la posta in gioco alla elezioni.





