Un ciclista valdostano di 47 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta per le ferite riportate in un incidente stradale. E' avvenuto nel tardo pomeriggio in località Saraillon, sulla Statale 27, nel capoluogo valdostano. Il ciclista - secondo quanto si è appreso - si è schiantato frontalmente contro un'auto. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata.