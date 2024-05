Pizzaballa, qualcosa si muove ma situazione è drammatica

"Sono momenti difficili ma anche di speranza perché nel negoziato in corso forse qualcosa si muove, speriamo, non bisogna mai demordere. Comunque la situazione resta in ogni caso molto drammatica, pesante, difficile. Al di là delle questioni militari che comunque esistono e sono gravi, c'è la questione umanitaria a Gaza". Lo ha detto il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa al termine della cerimonia per la presa di possesso a Sant'Onofrio a Roma.



